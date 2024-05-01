Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
DANIŞTAY BAŞKANI ZEKİ YİĞİT'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti.
Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Yüksek İstişare Kurulu'na başkanlık edip, ardından Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yapılmadı.