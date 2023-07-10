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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Litvanya'ya yapacağı ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 02:54
        Cumhurbaşkanlığına, Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

        DHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşleme göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Litvanya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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