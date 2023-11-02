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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 04:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 04:23
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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazakistan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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