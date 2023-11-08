Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Giriş: 08.11.2023 - 02:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 02:03
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tezkereye göre, 8-9 Kasım'da Özbekistan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.