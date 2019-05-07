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Cumhurbaşkanlığından 'Gönlümüz Bir Soframız Bir' kampanyası

AA

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen, ramazan kardeşliğini pekiştiren mesajlar paylaşılacak

Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığınca, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen, ramazan kardeşliğini pekiştiren mesajlar "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Cumhurbaşkanlığınca "GönlümüzBirSoframızBir" başlığıyla hayata geçirilen dijital iletişim kampanyasıyla, ramazanın birleştiriciliğinin, dayanışmanın ve kardeşlik temalarının ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Kampanya çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerinden ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen, ramazana dair tebrik, selam ve temennileri içeren video ve mesajlara Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube hesaplarında yer verilecek.

 

İLK MESAJ SÖĞÜT'TEN

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan ilk mesaj, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri olan Söğüt'ten geldi. Bir grup genç tarafından hazırlanan videoda, ramazanın bir arada yaşama kültürünün güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazanın manevi ikliminde #GönlümüzBirSoframızBir. Oruçla ferahlayan bedenlerimiz sıhhat, duayla genişleyen gönüllerimiz esenlik, paylaştıkça bereketlenen hanelerimiz huzur bulsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun."

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