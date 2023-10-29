Cumhuriyet 100 yaşında

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DENİZ BARUT

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ve nicelerinin ilk gününü kutlayacağız…

İnançla, “birinci vazifemiz”in farkında nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz… Kimse 'Türk'ü senin kadar sevmedi. Kimse bu vatanı senin kadar sahiplenmedi. Burdayız, izindeyiz, yılmadan kurduğun laik, aydınlık Cumhuriyetin bekçisiyiz…Özlemin dinmez, hakkın ödenmez…

Seni, dinlemeyi en sevdiğin seslerden biriyle anıyorum Atam…

Kutlu olsun şanlı Türk Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılı…