Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 14 Mart Pazartesi günü Cumhuriyet altını fiyatı...
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR? (14 MART)
Cumhuriyet altını 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00 itibarıyla %-1,15 azalma ile alışta 5.954,25 TL'den satışta ise 6.066,70 TL'den işlem görüyor.
ALIŞ: 5.954,25 TL
SATIŞ: 6.066,70 TL
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