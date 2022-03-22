Haftanın ikinci iş gününde "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 22 Mart Salı günü Cumhuriyet altını fiyatı...

22 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 22 Mart Salı günü saat 15.45 itibarıyla %-0,66 azalma ile alışta 5.866,53 TL'den satışta ise 5.977,86 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.866,53 TL

SATIŞ: 5.977,86 TL

22 MART 2022 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ