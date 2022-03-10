Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 10 Mart Perşembe günü Cumhuriyet altını fiyatı...
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 10 Mart Perşembe günü saat 13:00 itibarıyla %0,14 artış ile alışta 6.014,43 TL'den satışta ise 6.128,47 TL'den işlem görüyor.
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