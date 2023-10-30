Cumhuriyet Balosu'nda sahne aldı! Ünlü şarkıcı fenalaşınca hastaneye kaldırıldı!
Karadenizli şarkıcı Fuat Saka, memleketi Trabzon'da gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu'nda sahneye çıktı. Ünlü isim bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 30.10.2023 - 16:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 16:08
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Trabzon Barosu, Tabip Odası, Eczacı Odası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Trabzon Diş Hekimleri Odası'nın organize ettiği Cumhuriyet Balosu'nda sahne alan Fuat Saka bir anda fenalaştı.
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Fuat Saka'nın fenalaşmasının ardından ilk mücadahaleyi salon içerisinde bulunan hekimler gerçekleştirdi.
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112'nin aranmasının ve gelmesinin ardından ünlü şarkıcı sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.