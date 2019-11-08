1.2 milyonluk faaliyet ortaya çıktı

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin 29 Ekim’den hemen önce silah temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin terör örgütü eylem ve faaliyetlerinde kullanmak üzere de bir araç temin ettiği de tespit edildi.

1.2 MİLYONLUK FAALİYET ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden birinin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen çok sayıda şahısla para transferi ilişkisi olduğu da belirlendi. Bu şahsın geliri ile orantısız şekilde yaklaşık 1.2 milyon TL mevduatı örgüt faaliyetlerinde kullanmak üzere koordine ettiği öne sürüldü. Bu şahsın DEAŞ terör örgütünün finansmanında ve para hareketlerinde rol aldığı öne sürülüyor.

İNTİKAM ALMAK İÇİN EYLEM YAPACAKLARDI

Yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü lideri Ebu Bekirr El Bağdadi’nin öldürüldüğü haberlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden intikam almak amacıyla eylem yapmak istedikleri ileri sürülüyor.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER

Savcılık tarafından sorguları tamamlanan sanıklardan 8’i DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.