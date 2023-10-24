Cumhuriyet dönemi sağlıkçı kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları, Ankara'da yürüyüş düzenledi

Cumhuriyet fikrinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor; milletimize ve devletimize hizmet eden tüm devlet büyüklerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Bayraktar da Cumhuriyet'in alın teri ve emekle kazanılmış emanet olduğunu ifade ederek, "Biz de bu emanete sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak için böyle bir etkinlik düzenledik.