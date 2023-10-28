Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamdi Yüzügüllü, konağın geçen yıl aslında uygun olarak restore edilerek ziyarete açıldığını söyledi. Tarihi öneme sahip konağın sürekli olarak ziyaretçilerle dolduğunu belirten Yüzügüllü, "Zaimağa Konağı, Kurtuluş Savaşı döneminde çok önemli bir rol oynadı ve o aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk´ün karargah olarak kullandığı bir konaktır. Bu konak zamanında Kurtuluş Savaşı döneminde ilk ve tek bakanlar kurulunun Ankara dışında toplandığı yerdir.

Tabi burada ciddi kararlar ve ciddi görüşmelerin yapıldığı önemli kararların alındığı ve Kurtuluş Savaşı´nın sonuçlandığı ve Cumhuriyet´in ilan edilmesinin en büyük rolünü oynadığı bu konaktır. Bugün de bu konakta biz Kurtuluş Savaşı Müzesi´ni oluşturduk.

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O dönemi yaşatmak için ve o döneminde geleceğe en iyi şekilde taşımak için bir müze haline getirdik. Tabi ki bu konağın Sivrihisar´da olması da bize ayrı bir değer ve önem veriyor. Sivrihisar´ımızın tabii ki Kurtuluş Savaşı´nda böyle bir konağa sahip olması ve bu konağı geleceğe en iyi şekilde taşıyabilmekte bize ayrı bir gurur veriyor" diye konuştu.