Ürdün ramazan dolayısıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye devam ediyor

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İlçe Kaymakamı Mustafa Dilekli'nin talimatı doğrultusunda Arapgir'de bulunan ve 1920 doğumlu olan sağ kişiler belirlendi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Cömertli mahallesinde yaşayan Hanımkız Biçici, Kaymakam Dilekli tarafından ziyaret edildi. Ziyarette Dilekli, Cumhuriyet ile yaşıt olan çınarın doğum gününü kutlayarak Türk bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim hediye etti.

Ayrıca, Bostancık köyünde yaşayan 23 Nisan doğumlu Çiçek Öztok da unutulmadı. Kovid-19 nedeniyle evinden çıkamayan 'Cumhuriyet Çocuğu’ na yüz yaşına basan Hanımkız Biçer’in ilettiği Türk bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim ve doğum günü hediyesi Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli tarafından Vefa Sosyal Destek ekibi ile birlikte teslim edildi.