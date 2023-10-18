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        Haberler Yaşam Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 adımlık yürüyüş düzenlendi

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 1923 adımlık yürüyüş düzenlendi

        Edirne'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 1923 adımlık yürüyüş gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:22
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        1923 adımlık yürüyüş!
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        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesince düzenlenen program, fakülte bahçesine akademisyenler ve öğrenciler tarafından 100'üncü yıl çınarı dikilmesiyle başladı.

        Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kendilerinden önceki kuşakların eşsiz çabasıyla daha güçlü hale geldiğini söyledi.

        Türkiye'nin, ekonomi, spor, sanat, bilim ve sağlıkta dünyanın en güçlü ve önde gelen ülkesi olması temennisinde bulunan Üstündağ, "Bu temenninin gerçekleşebilmesi, her bir Türk vatandaşının eskisine göre daha çok çalışmasıyla, daha çok üretmesiyle, ulusal değerlerimize daha büyük bir bağlılık göstermesiyle, birbirimizi ve ülkemizi daha çok sevmemizle mümkündür" diye konuştu.

        Üstündağ, dikilen çınarın, Türk milletinin Cumhuriyet'e olan sevgisi, bağlılığı ve onu daha ileriye götürme azminin bir simgesi olarak sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.

        Konuşmanın ardından Üstündağ, akademisyenler ve yaklaşık 500 öğrenci, Türk bayrağı eşliğinde fakülteden Balkan Kongre Merkezi'ne, Yaşasın Cumhuriyet sloganları ve alkışlar eşliğinde, 1923 adımlık yürüyüş gerçekleştirdi.

        Program, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabri Can Sannav'ın Cumhuriyet'imizin 100. Yılı söyleşisi ile sona erdi.

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        #923 adımlık yürüyüş
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