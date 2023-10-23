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        Haberler Gündem CUMHURİYET'İN 100. YILINA ÖZEL ETKİNLİKLER | 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı 100. yıl kutlamaları, konserler neler? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler! İşte İletişim Başkanlığı 29 Ekim etkinlikleri ve ücretsiz konserler

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılı yurt genelinde coşkulu etkinliklerle kutlanacak. 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100.Yıl Marşı yankılanacak. İşte 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı 100.yıl etkinlikleri ve ücretsiz konserler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:23
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        1

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinliklerle kutlanacağının duyurdu. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan kutlamalar için konser ve etkinliklerin takvimi belli oldu. İşte 29 Ekim ücretsiz konserler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlikler...

        2

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN 100. YIL ÖZEL ETKİNLİKLER

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılının "Türkiye Yüzyılı"na yaraşacak şekilde coşkuyla kutlanması amacıyla yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

        Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

        3

        100.YIL İÇERİKLERİ DEV EKRANLARDA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

        İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

        Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

        İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

        4

        100. YIL MARŞI YANKILANACAK!

        Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.

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        2023 DRON İLE HAVADA GÖRSEL ŞOV

        Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak.

        29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

        Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.

        6

        CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ İSTANBUL KONSLERİ

        Manuş Baba

        26 Ekim Perşembe

        Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

        Volkan Konak

        27 Ekim Cuma

        Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

        Melike Şahin

        28 Ekim Cumartesi

        Maltepe Etkinlik Alanı

        7

        Gazapizm

        28 Ekim Cumartesi

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Madrigal

        28 Ekim Cumartesi

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Betül Demir

        28 Ekim Cumartesi

        Maçka Parkı, Şişli

        8

        Şevval Sam – Ozan Doğulu

        28 Ekim Cumartesi

        Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

        Nova Norda

        28 Ekim Cumartesi

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Ozbi

        28 Ekim Cumartesi

        Maltepe Etkinlik Alanı

        9

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri

        29 Ekim Pazar

        Müze Gazhane

        Zülfü Livaneli

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Duman

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        10

        Mazhar Alanson

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Adamlar

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Edis

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        İskender Paydaş ve Orkestrası

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        11

        Zülfü Livaneli

        29 Ekim Pazar

        Caddebostan Etkinlik Alanı

        Sıla

        29 Ekim Pazar

        Maltepe Etkinlik Alanı

        Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark

        29 Ekim Pazar

        Sarıyer Merkez

        Sertab Erener

        29 Ekim Pazar

        Ataşehir Bulvarı

        12

        DİĞER İLLERDE CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETİZ KONSERLER

        Pinhani

        25 Ekim Çarşamba

        Güney Yıldızı Stadyumu, Adana

        13

        Melek Mosso

        26 Ekim Perşembe

        Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir

        Pusula

        27 Ekim Cuma

        Mumcular Meydanı, Muğla

        14

        Gülşen

        27 Ekim Cuma

        Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir

        Madrigal

        27 Ekim Cuma

        Adana, Ceyhan

        15

        İrem Derici

        29 Ekim Pazar

        Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa

        İmera

        29 Ekim Pazar

        Eynesil Meydanı, Giresun

        16

        Ümit Besen & Pamela

        28 Ekim Cumartesi

        Cumhuriyet Meydanı, Burdur

        17

        Moğollar

        28 Ekim Cumartesi

        Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir

        Madrigal

        29 Ekim Pazar

        Bursa Kestel Belediyesi

        18

        Leman Sam

        29 Ekim Pazar

        Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

        Eypio

        29 Ekim Pazar

        Cumhuriyet Meydanı, Burdur

        19

        Fatma Turgut

        29 Ekim Pazar

        Bursa Belediyesi

        Tan Taşçı

        29 Ekim Pazar

        Çankaya Anıtpark, Ankara

        Ece Seçkin

        29 Ekim Pazar

        Bodrum Belediye Meydanı, Muğla

        20

        Pusula

        29 Ekim Pazar

        Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla

        Köfn

        29 Ekim Pazar

        Tavas Belediyesi, Denizli

        100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri

        29 Ekim Pazar

        Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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