Cumhuriyet'in ilk kadın jeoloğu Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem

İstanbul'da 1914'te dünyaya gelen ve Erenköy Kız Lisesini bitiren Nuriye Pınar Erdem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yurt dışına öğrenim için gönderilerek 1932'den itibaren Fransa Bordeaux Üniversitesinde doğa bilimleri alanında 5 yıl eğitim aldıktan sonra 1937'de İstanbul Üniversitesi Jeoloji Enstitüsünde asistan olarak akademik kariyerine başladı. Enstitüde yabancı akademisyenlerin kitaplarını Türkçeye çeviren ve tercümanlık yapan Erdem, 1939'da yaşanan Erzincan Depremi'nden sonra depremlerle ilgili çalışmalarına başlayarak ertesi yıl makale yayımladı. Erdem, 1942'de önemli bir çalışma yaparak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın İzmit'e kadar geldiğini, Marmara Denizi'nde devam ettiğini belirledi. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi öncesinde milletvekilliği de yapan Erdem, İstanbul'da 30 Eylül 2006'da 92 yaşında vefat etti. Erdem'in cenazesi, eşinin memleketi Bilecik'teki şehir mezarlığına defnedildi.

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"Depremlerin hava olayları, su kaynakları, kırık bölgelerle ilişkisine dikkati çektiği makaleler de kaleme alan Erdem, 1945'te doçent unvanını almış. 1949 Karaburun Depremi'yle alakalı çalışmalarda da bulunmuş ve 1951'de Avrupa Sismoloji Komisyonu Üyeliğine getirilmiş. 1952'de Ervin Lahn ile 'Türkiye'nin Deprem Bölgeleri İzahlı Kataloğu'nu hazırlamış. 1950'li yıllardaki Kurşunlu, Yenice-Gönen ve Eskişehir depremlerine yönelik bilimsel çalışmaları bulunan Erdem, üyesi olduğu Türkiye Jeologlar Kurumuna 1956'da başkan olmuş ve bu görevi iki dönem üst üste devam ettirmiş. Aynı sene içinde dünyada ilk defa düzenlenen Dünya Deprem Mühendisleri Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden Erdem, ABD Dışişleri Bakanlığının davetiyle Amerikan Senatosu'nda bir konuşma gerçekleştirmiş ve burada 'dünyanın tek kadın deprem uzmanı' olarak takdim edilmiş. Bu süreçte Columbia Üniversitesinde de çalışmalar yapan Erdem, 1967'de İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümüne profesör doktor olarak görevlendirilmiştir. Aynı yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen deprem paneline katılmış ve 1973'te NATO'nun düzenlediği İzmir'deki toplantıya ve Zürih'te gerçekleşen toplantıya katılarak konuşmalar yapmıştır."