Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırıda 2 şüpheli için iddianame

Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yönelik saldırıya ilişkin 2 şüpheli hakkında "alenen hakaret", "basit tıbbi müdahaleyle giderilecek şekilde kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde otoparktan çıktığı sırada saldırıya uğramasına ilişkin 2 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, müşteki İşçimen'in olay tarihinde Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemek için Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'na geldiği anlatıldı.

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İddianamede, İşçimen'in maç bitiminde Kalamış Caddesi'ndeki otoparktan aracıyla çıkış yapacağı sırada, görevlinin sistemde arıza olduğu için biraz bekletileceğini söylemesi üzerine turnikede beklediği kaydedildi.

İşçimen'in burada beklediği sırada, arkasındaki araçta bulunan şüpheli Erol Gök'ün birden çok kez ısrarla kornaya basıp selektör yapmak suretiyle sataştığı aktarılan iddianamede, söz konusu aracın arka koltuğunda oturan diğer şüpheli Tayfun Tahsin İlgün'ün de İşçimen'e hakaret ettiği belirtildi.

MÜŞTEKİ İŞÇİMEN YERDEYKEN DE DEFALARCA YUMRUK ATTI

İddianamede, bunu üzerine İşçimen'in aracından inerek uyarmak için şüphelilerin yanına gittiği, arka koltukta oturan şüpheli İlgün'ün araçtan inip müştekiye vurmak istediği, ancak kapıların kilitli olması nedeniyle araçtan inemediği, bunun üzerine araç içerisinden hakaret ederek eliyle vurduğu anlatıldı.