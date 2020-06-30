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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu "Bataklık"

İçişleri Bakanı Soylu, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu
AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün ek hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.Bakan Soylu, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi Bataklık. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek." bilgisini paylaştı.Suç gelirleriyle mücadelede gerek Adalet Bakanlığının, savcılıkların, mahkemelerin gerekse emniyetin, jandarmanın, büyük mücadele verdiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:"Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi.Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı."Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Soylu, suç gelirleriyle mücadelenin en önemli öncelikler arasında yer aldığını, Adalet Bakanlığının, MASAK'ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.Operasyonu takip ettiğini bildiren Soylu, "Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum. Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir." diye konuştu.

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