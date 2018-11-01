Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) geliştirilen ve deri yenilemeye yardımcı olan yerli kozmetik ürünün, piyasaya sürülmesi için bir ilaç firmasıyla iş birliği anlaşması imzalandı.

AA'nın haberine göre; CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, uzun yıllar üzerinde çalışılan bir projenin ürüne dönüştüğünü söyledi.

Üniversitelerinde bu tarz çalışmaların yapılmasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayan Yıldız, "Üniversitemizde sağlık ve milli savunmaya yönelik çalışmalar yapılıyor. Bunların da ürünlerini yakında göreceğiz. Yine ilaç sanayisine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Hocalarımızın her zaman destekçisi olacağız" diye konuştu.

Kozmetik ürünü geliştiren Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Akyol da ürün hakkında bilgi vererek, "Ürün, yaklaşık 7-8 yıllık sürecin sonunda ortaya çıktı. Fikir aşamasından sonra bilimsel çalışmalar kısmına geçtik. Önce deneysel ardından da hayvanlar üzerinde çalışma yaptık. Bunların neticesinde de kozmetik alanında kullanılmak üzere yeni bir formülasyon geliştirdik." dedi.

TEKNOKENT'in bu ürünün geliştirilmesi ve patentlenmesi aşamasında önemli desteği olduğunu dile getiren Akyol, şunları kaydetti: "Kozmetik formülasyonun insanların yaşam kalitesinde uygulanabilmesi için ürün haline gelmesi gerekiyordu. Yerli bir ilaç firması tarafından bu formülasyon ürün haline getirildi. Yapılan sözleşmeyle de insanların kullanımına sunulacak. Ürün deri ve saçlı deride kullanılabilecek. Kozmetolojik ürünlerin temel özelliği deri bütünlüğünü sağlamaktır. Ürün içinde taşıdığı etken maddelerle deri bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olacak. Deri ve saçlı derideki birtakım rahatsızlıkların deri bütünlüğü sağlanarak giderilmesi amacıyla çıkarıldı."

İş birliği anlaşması imzalanan yerli ilaç firmasının genel müdürü Dr. Ersan Küçük de "Bu patentlenmiş bir formül, bu formülün ticarileştirilmesi için hocamızla çalıştık ve ürünü kozmetik ürün statüsünde pazara süreceğiz. Bakanlıktan izin alındı. Ülkemizdeki önemli ihracat kalemlerinden biri olmasını hedefliyoruz. Öte yandan bu alandaki cari açığın giderilmesi için de bu tip yerli ve milli ürünlere ihtiyaç var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Yıldız, CÜ TEKNOKENT Müdürü Dr. Sercan Mercan ve firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Karpuzcu arasında "Patentli Formülasyon Ticarileştirme Anlaşması" imzalandı.

Törene, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Vekili Recep Uslu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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