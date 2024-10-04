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        Haberler Dünya Cumhuriyetçilerin önde gelen siyasetçilerinden Liz Cheney, Harris'in kampanyasına katıldı | Dış Haberler

        Cumhuriyetçilerin önde gelen siyasetçilerinden Liz Cheney, Harris'in kampanyasına katıldı

        2001-2009 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Bush'un yardımcılığını yapan Dick Cheney'in kızı Liz Cheney, Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'e destek verdi. İkili, Cumhuriyetçilerin kalesi Wisconsin'de beraber bir miting düzenlerken Cheney, Trump'ın Başkanlık görevine uygun biri olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:22
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        Cumhuriyetçi kritik isimden Kamala'ya destek
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        Wyoming'den eski bir Temsilciler Meclisi üyesi olan Liz Cheney, modern Cumhuriyetçi partinin sembolik doğum yeri olan Ripon, Wisconsin'de Kamala Harris ile birlikte bir miting düzenleyerek Harris'e oy istedi.

        Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'ın en önde gelen muhafazakâr eleştirmenlerinden biri olan Liz Cheney, 2024 seçimlerinin sonucunu belirleyebilecek milyonlarca kararsız Amerikalıya seslenerek onlardan eski başkanın 'ahlaksız zalimliğini reddetmelerini' istedi.

        "Kamala'ya gururla oy vereceğim"

        Cumhuriyetçi eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı, daha önce hiçbir Demokrata oy vermediğini, ancak Trump'ın bir daha asla kamu güvenine sahip bir pozisyonda bulunmamasını sağlamak için Kamala'ya 'gururla' oy vereceğini söyledi. Dick Cheney de Kamala Harris'e oy verecek.

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        Başkan yardımcılığı mührüyle süslenmiş bir kürsüden konuşan Cheney, "Muhafazakar değerlerin en muhafazakarının anayasamıza sadakat olduğunu biliyorum" dedi.

        Liz'in konuşmasının ardından kalabalık tezahürata başlarken, "Teşekkürler Liz!" sloganları atıldı. Sloganların eşliğinde, kalabalığın üzerinde büyük bir tabela belirdi: "Ülke partiden üstündür."

        Harris, Cheney'nin Demokrat adayı desteklemek ve onunla birlikte kampanya yürütmek için parti çizgilerini aşmaya istekli olmasından dolayı 'cesaretini' övdü.

        Trump öncesi dönemde hayal bile edilemeyecek bir birliktelik olan etkinlik sırasında Cheney, Harris'i Amerikan kurumlarını koruyacak birleştirici bir lider olarak tanıttı.

        Cheney ve Harris siyasi açıdan çok az konuda hemfikir; hemfikir oldukları neredeyse tek şey, Trump'ın ikinci bir dönem görev yapmasına izin verilmemesi gerektiği.

        Harris, "Siyasi partiniz ne olursa olsun, bizimle ve bu kampanyada sizin için de bir yer var. Tüm Amerikalıların Başkan'ı olma sözümü ciddiye alıyorum" dedi.

        "Donald Trump sprey bronzlaşmaya başlamadan önce de Cumhuriyetçiydim" diyen Cheney, Cumhuriyetçilerin üç kez adayı olarak seçilen Trump'ın "Lincoln'ün partisi"nin kuruluş ideallerini yerine getiremediğini söyledi.

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