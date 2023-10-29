Cumhuriyeti hedef aldı, açığa alındı Konya Ereğli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevini yürüten Cumali Özince, sosyal medya hesabındaki paylaşımından dolayı açığa alındı. Bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alarak sosyal medya hesabından, "Hakkınızı helal edin, Osman Gazi, Orhan Gazi! Yedi düvelin birleşip yıkamadığı emanetinizin bugün son günü" diye yazdı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.10.2023 - 23:14 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:14 facebook

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