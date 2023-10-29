Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Vatan Caddesinde tören düzenlendi

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"Yirminci asır başladığında yorgun düştüğümüzü zannettiler. Karşımızda yedi düvel, memleketimizde yokluk ve yoksulluk vardı. Vatan sathı gibi sinemiz de alev alevdi. Anadolu bir umut ışığı arıyordu. O ışık, 19 Mayıs 1919 sabahı 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' inancıyla Samsun'da bir güneş gibi doğdu. Ardından tüm vatana yayıldı. Milli sınırlar çizildi ve yeniden dirilişimiz başladı. Bu uğurda nice Mehmetçiğimiz şehadete koştu. Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Necip milletimiz kendine biçilen kefeni yırtıp attı. Kanıyla canıyla Cumhuriyet'i yoktan var etti. Türkiye Cumhuriyeti, bu emsalsiz mücadelenin, bu büyük destanın eseridir. Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla 7'den 70'e, kalbi hürriyet için çarpan aziz milletimizin sevdasıdır. Boğaz'a demirleyen düşman gemilerine bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen o yüksek iradenin emanetidir. Cumhuriyet'imiz, sadece bu toprakların umudu değildir. Vatanları işgal altındaki mazlum milletlerin bağımsızlık rehberidir, en büyük umududur. Önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek en büyük güçtür."