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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli ve milli parayla gelin ortak iş yapalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Kıta ile ticaretimiz 2017 yılında 20.6 milyar dolara yükseldi. Afrika'da her ülkede diplomatik temsilcimiz olacak. Ticaretimizi döviz kurunun geterdiği risklerden kurtarmak istiyoruz. Yerli ve milli parayla gelin ortak iş yapalım. Ülkemizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım" dedi.

10.10.2018 - 11:46 | Güncelleme:  

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları;

* Afrika kıtasının tamamıyla ilişkilerimizi güçlendirme gayreti içindeyiz. 2 kez Türkiye Afrika ortaklık zirveleri düzenledik. 3. zirveyi İstanbul'da yapmayı planlıyoruz

* 2 kez Türkiye Afrika ortaklık zirveleri düzenledik. 3. zirveyi 2019'da İstanbul'da yapmayı planlıyoruz

 

* Afrika'da her ülkede diplomatik temsilcimiz olacak.

* TİKA Afrika'da 21 koordinasyon ofisiyle tüm kıta genelinde kalkınma yardımı faaliyetleri yürütüyor.

* Türkiye'nin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6.2 milyar doları geçti

* 46 Afrika ülkesiyle ticari işbirliği anlaşması imzaladık. Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz.

* Kıta ile ticaretimiz 2017 yılında 20.6 milyar dolara yükseldi

* 43 Afrika ülkesiyle iş konseyleri tesis edildi

* En büyük memnuniyet kaynağımız Afrikalı kardeşlerimizin ülkemizin çabalarına gönülden destek olmasıdır

* Macaristan ile Afrika'da ortak yatırımlara girme kararı aldık. Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin davasına sahip çıktı

* Zengin Batılı devletler mültecileri ölüme mahkum ederken pek çok Afrika ülkesi mültecilere ev sahipliği yapıyor

* Sınırların anlamını yitirdiği dönemden geçiyoruz. Süreç tüm ülkeleri içine alıyor

* Yerel farklılıklar dikkate alınmıyor. Bu farklılıklar kimi zaman ortadan kaldırılması gereken tehdit gibi görülüyor.

* Afrika'nın altınları, elmasları, platinleri ne oldu? Acaba bunları kimler gelip bir yerlere taşıdı?

* Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika Birliği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan yana koydu.

* Sanılanın aksine dünyada savaşların, çatışmaların ve göçlerin yükünü, Batılı devletler değil az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor.

* Özellikle tarım alanlarının ve yeraltı kaynaklarının kullanımında adeletsizlik sözkonusu. Bunu birlikte giderelim.

* Hürriyetimizi kimse bize altın tepside sunmadı. Biz dişimizle, tırnağımızla kazandık.

* Ticaretimizi döviz kurunun geterdiği risklerden kurtarmak istiyoruz. Yerli ve milli  parayla gelin ortak iş yapalım. Ülkemizi kur baskısından, döviz baskısından kurtaralım. Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil tüm ülkelerle milli para üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız.


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