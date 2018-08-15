Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre Cüneyt Arkın'a evinde 2 hemşire refakat ediyor.

KOAH hastası olan Cüneyt Arkın, 10 gün önce Silivri'deki yazlığında solunum yetmezliği sorunu yaşadığı için hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılırken şuuru kapalı olan Arkın'ın yapılan kontroller sonrasında kalp ve akciğer yetersizliği olduğu görüldü.

Yoğun bakıma alınan 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, bir hafta süren tedavisi sonrasında tabucu edilmişti. Silivri'deki yazlığında dinlenen sanatçıya 2 hemşire refakat ediyor. Hemşireler nöbetleşe olarak 24 saat boyunca Arkın'ın sağlık durumunu gözlemleyerek doktoruna günde iki kez rapor veriyor. Alınan bilgiye göre Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu gayet iyi.

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