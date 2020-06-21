Cüneyt Arkın, Babalar Günü'ne özel hayranlarıyla bir araya geldi:

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Instagram'dan düzenlenen yayında hayranlarının sorularını yanıtlayan Arkın, tüm babaların ve adaylarının gününü kutladı.

Usta oyuncu, babalığın sorumluluk, şefkat, emek ve fedakarlık anlamlarına geleceğinin altını çizerek, "Babanın en büyük görevi, evlatlarını önce kendilerine, sonra ailesine, daha sonra da vatanına, memleketine ve halkına yararlı bir birey olarak yetiştirmesidir." dedi.

- "Benim kahramanım Türk halkıdır"

Gençleri çok sevdiğini ve her zaman onlarla dertleştiğini söyleyen Arkın, "Benim Türk gençliğim çok değerli bir gençlik. Hiç farkına varamamışlar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından önce halkla her hafta bir kere bir araya gelerek dertleşmek istediğini bu anlamda da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile mekan konusunda bir görüşme yaptığını aktaran Cüneyt Arkın, şöyle devam etti:

"Hep söylüyorum benim kahramanım Türk halkıdır. Fırsat olsa sokağa çıksam yoldan geçen her vatandaşı kucaklasam, o sıcaklığı, sevgiyi, bereketi tatsam. Hep böyle düşünüyorum ve bu hayallerimle yaşıyorum. Halkımın sorumluluğunu her zaman üzerimde taşıdım. Filmleri çekerken, senaryoları okuduğumda bazı hususlara çok dikkat ederdim. Senaryo insanları birleştirmeliydi mesela. Türk sinemasında karakter oyuncularına da bakın Türk halkının değerlerini yansıtan rolleri tercih ederlerdi. Bana biri bir soru sormuştu 'Evde de filmlerdeki gibi misiniz?' diye. Ben bu soruya cevap vermek için yıllarımı harcadım. Yıllarca acı çektim. Hakikaten 'Hayatta filmlerdeki gibi miyim, yoksa filmler palavra mı?' diye."

Arkın, 2001 tarihli "Adını Unutan Adam" ile 2014 yayın tarihli "Fakir Gencin Hikayesi" eserlerinin ardından izleyicilerin merak edilen sorularını cevaplandırdığı yeni bir kitap hazırlığında olduğunu belirterek, kitaba "Ne Olacak Bu Memleketin Hali?" başlığını koyacağını anlattı.

Bugüne kadar yer aldığı filmler arasında en beğendiği yapımın "Vatandaş Rıza" olduğuna işaret eden usta oyuncu, gençlere Yaşar Kemal, Sait Faik Abasıyanık, Kemal Tahir ve Lev Tolstoy'un eserlerini okuma önerisinde bulundu.

Eşi Betül Cüreklibatur'un da ara ara konuk olduğu yayını yaklaşık 2 bin kişi izledi.