Bir dünya rekortmeni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu;
Bilim Kültür... Teoman Duralı
Müzik... İdil Biret
Görsel Sanatlar... Alev Ebuziyya
Sinema... Cüneyt Arkın
Edebiyat... Gürbüz Azak
Kaligrafi... Ethem Çalışkan
Sahaflık... İbrahim Manav
Vefa Ödülü... Kemal Tahir
Sinema alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Cüneyt Arkın, dünyada en çok başrolde film çeken oyuncu olarak bir rekora sahip.
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