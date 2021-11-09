Bir dünya rekortmeni 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu;



Bilim Kültür... Teoman Duralı

Müzik... İdil Biret

Görsel Sanatlar... Alev Ebuziyya

Sinema... Cüneyt Arkın

Edebiyat... Gürbüz Azak

Kaligrafi... Ethem Çalışkan

Sahaflık... İbrahim Manav

Vefa Ödülü... Kemal Tahir

Sinema alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Cüneyt Arkın, dünyada en çok başrolde film çeken oyuncu olarak bir rekora sahip.