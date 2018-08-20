Berbat bir ilk yarı çıkaran Galatasaray’ın bu bölümde ortaya koyduğu futbolu, bir de Şampiyonlar Ligi’ndeki takımları düşününce “bu sezon bu iş nasıl olacak diye geçirdim içimden… Özellikle önde basan Göztepe gibi rakipler karşısında alternatif üretemeyen, enine ve durmadan geri pas yapan bir takım vardı sahada… Buna alışkın değilim, Fatih Hoca da alışkın olmadığı için kenarda çıldırdı durdu…

Peki, Galatasaray neden bu haldeydi özellikle ilk yarıda, bu oyuna iten faktörler neydi? Yukarıda da bahsettiğim gibi Göztepe’nin önde basması ve takım halinde alan bırakmaması önemli etkendi. Bunun yanında Sarı-Kırmızı takımın orta sahasında Donk ve Fernando’nun aynı anda bu kadar kötü olması, Belhanda’nın her zaman olduğu gibi sorumluluktan kaçması… Sinan ve Onyekuru’nun da etkisiz oluşları bu kötü tablonun ortaya çıkmasına neden oldu… Nagatomo ve Mariano’nun hücuma çıkışları destek görmeyince de kötü bir Galatasaray seyrettik ilk yarıda…Onyekuru’nun attığı şık gol ise hafızada kalan tek olumlu hareketti.

Aslında ikinci yarıda da çok bir şey değişmedi futbol açısından… Galatasaray, bu yarıda da oyunu tam anlamıyla domine edemedi. Kalesinde pozisyonlar gördü, tehlikeler yaşadı…

Önce Gomis, ardından yeni transfer Emre Akbaba’nın oyuna dahil olması ateşleme etkisi yaptı ancak arka taraf aksayınca ön taraftan da fazla şeyler beklemek gerçek dışı… Sarı-Kırmızılılar, dün özellikle Rodrigues’i çok aradı… Onyekuru bence kesinlikle Garry’nin yerini dolduracak tecrübe ve yeteneğe sahip değil. Şık golü evet çok güzeldi ancak başka bir numarasını da göremedim.

Emre Akbaba’ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor… Galatasaray için müthiş bir kazanım… İddia ediyorum takımın en yetenekli oyuncusu… Sarı-Kırmızılı taraftarlar Hagi ve Sneijder’dan sonra böylesine kalitesi yüksek bir oyuncuyu izlemenin keyfini yaşayacaklar. Çok şanslılar… Kısa zamanda Fatih Terim onu takımın lideri yapacaktır, hep birlikte göreceğiz… Ekstra yeteneklere sahip, ilk maçında döktürdü, keyif verdi. Bundan sonra Belhanda düşünsün… Emre’nin olduğu yerde Belhanda sadece kulübedeki koltuğu ısıtır.

Acilen Ndiaye transferi şart, bir stoper ve bir golcüye de ihtiyaç olduğu gerçek. Tabii mevcut şartlarda ne kadarı gerçekleşir hep birlikte göreceğiz. Galatasaray yine kötü ve organizasyonsuz bir futbolla 3 puanı aldı… Şampiyonlar Ligi yaklaştıkça, bu oyunla nereye kadar gidileceğini tahmin etmek güç değil. Ancak Fatih Terim’in olduğu her yerde de şartlar ne olursa olsun başarının da olduğunu unutmamak gerçeği de ortada duruyor.

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