Cüneyt Köz: “Galibiyeti golümle süslediğim için mutluyum”

TFF 1.Lig’in 16’ncı haftasında Eskişehirspor’u 2-1 mağlup eden Bursaspor’da, ikinci golü kaydeden Cüneyt Köz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeşil beyazlı takımın tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu güzel ve önemli galibiyeti, golümle süslediğim için çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyorum. Çalışmaya ve inanmaya devam.”

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