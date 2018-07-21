Curico Unido - San Luis De Quillota maçı rakamları

Şili Premier Lig maçında Curico Unido ile San Luis De Quillota, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Curico Unido 14 puanla 12. sırada, San Luis De Quillota 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Ev sahibi Curico Unido, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. San Luis De Quillota, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Curico Unido kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, San Luis De Quillota sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Curico Unido son haftadaki Audax Italiano müsabasında 2-0 yenildi.

San Luis De Quillota, Universidad Catolica karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Curico Unido, 14 gol attı ve 13 gol yedi.

San Luis De Quillota, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Luis De Quillota 5 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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