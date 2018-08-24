Curico Unido - Universidad Concepcion rakamlar

Curico Unido ve Universidad Concepcion, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. 18 puanlı Curico Unido 14. sırada bulunuyor, Universidad Concepcion 40 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Curico Unido, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universidad Concepcion, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 230 kodlu maçı oynayanlar; Curico Unido galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Universidad Concepcion galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Curico Unido son hafta oynanan Universidad Concepcion maçında 1-1 berabere kaldı.

Universidad Concepcion ise Curico Unido karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Curico Unido, 15 gol attı ve 13 gol yedi.

Universidad Concepcion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Universidad Concepcion, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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