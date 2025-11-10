Curling milli takımı Prag’da ikinci oldu

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Erkek Curling Milli Takımı, WCT Prag Classic Turnuvası’nı ikinci sırada tamamladı. Prag’da güçlü rakiplerle mücadele eden milliler sergiledikleri üstün performansla Avrupa Şampiyonası öncesinde umut verdi.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, elde edilen başarının takımın yükselen form grafiğini ve güçlü takım ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Şimdi sırada yeni bir durak var: Danimarka, Kopenhag. Millilerimiz burada kampa girip Nordic Tour Danish Cup turnuvasında mücadele edecek. Ardından Avrupa Curling Şampiyonası’nda B Klasmanında ülkemizi temsil edecekler. Hedefimiz A Klasmanına yükselmek. Takımımıza yürekten inanıyor, Avrupa yolculuğunda başarılar diliyoruz" dedi.