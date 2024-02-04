Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Curry'nin 60 sayısı yetmedi - Basketbol Haberleri

        Curry'nin 60 sayısı Golden State Warriors'a yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, sahasında Golden State Warriors'ı 141-134 mağlup etti. Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Curry tarihe geçse de yetmedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'e 6 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 60 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistle oynadığı maçta Hawks'a kaybetti.

        Curry, Kobe Bryant'ın ardından 35 yaş ve sonrasında bir maçta 60 sayı atan ikinci oyuncu oldu.

        ABD'li oyun kurucu, Damian Lillard ve Karl-Anthony Towns'tan sonra bir karşılaşmada 60 sayı ve 10 üçlük kaydeden üçüncü isim olarak da kayıtlara geçti.

        Üst üste 4. maçını kazanan Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 6 asist, Onyeka Okongwu ise 22 sayı, 16 ribauntluk performans sergiledi.

        Lakers, Knicks'e "dur" dedi

        Los Angeles Lakers, deplasmanda New York Knicks'i 113-105 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Austin Reaves ise 22 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.

        REKLAM

        Knicks'te Jalen Brunson'ın 36 sayı, 6 ribaunt ve 10 asist, Donte DiVincenzo'nun 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.

        Furkan ve Cedi'nin takımları kaybetti

        Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın 10 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'e 136-121 mağlup oldu.

        Cedi Osman'ın 7 sayı ve 1 ribaunt kaydettiği karşılaşmada ise San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers'a 117-101 kaybetti.

        Sonuçlar

        Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 121-136

        Atlanta Hawks-Golden State Warriors: 141-134

        Chicago Bulls-Sacramento Kings: 115-123

        New York Knicks-Los Angeles Lakers: 105-113

        San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers: 101-117

        Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 117-129

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"