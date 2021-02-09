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Çürümüş ağaç kovuğunda bal buldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan Şerif Sarı, çürüdüğü için devrilen ağacın içerisinde doğal bal buldu. Sarı, "Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum” dedi.

Çürümüş ağaç kovuğunda bal buldu
DHA

Açmabaşı Mahallesi’nde yaşayan Şerif Sarı, kar nedeniyle fındık bahçesine devrilen Gürgen ağacını kesti. Ağacın içten çürüdüğü için devrildiğini belirten Sarı, havaların ısınmasıyla fındıklarına zarar vereceğini düşündüğü ağacı parçalayıp, yakacak olarak kullanmaya karar verdi.

Sarı, ağacı parçalara ayırıp fındık bahçesinden çıkardığı sırada, ağacın kovuğunda bal olduğunu fark ederek şaşkınlık yaşadı. Sarı, “Böylesini ancak belgesel kanallarında izlerdim. Ve bir gün ben de böyle bir ana denk gelmeyi umuyordum. Bugün o isteğime ulaştım. Çürümüş ağaç kovuğunda bala ulaştık. Hem de en doğalından. Hazineyi bulduğum için mutluyum” dedi.

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