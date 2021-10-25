Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi ve Beşiktaş'a eşitliği getirdi. Kanadalı 64. dakikada bir kez daha sahne aldı ve 3 puanı kazandırdı: Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere gönderdi. Larin maçın ardından açıklamalar yaptı.

Galibiyeti değerlendiren Cyle Larin "Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında da konuşan Cyle Larin "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum." ifadelerini kullandı.