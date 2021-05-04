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Cyle Larin: Tek düşüncem şampiyonluk

Beşiktaş’ın en golcü ismi olan Cyle Larin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için, “İnşallah şampiyon olacağız” derken, Galatasaray maçında da savaşarak yola devam edeceklerini belirtti

Cyle Larin: Tek düşüncem şampiyonluk

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Larin, " Benim için gol krallığından ziyade şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim" dedi.

"KATKI VERDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Takıma katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyleyen Larin, "Katkı verdiğim için çok mutuyum. İyi oynuyoruz. Takım iyi oynadığı zaman ben de iyi oynuyorum. Sezon içinde çok çalıştım. Gol atarak katkı yaptığım için de mutluyum" açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞA MAÇLARIN NASIL KAZANILACAĞINI BİLİYORUZ"

Şampiyonluğa giden kritik maçları iyi oynadıklarını söyleyen Larin, "Kısa sürede çok maç oynadık ve çok enerji harcadık. Şampiyonluğa giden yolun ne olduğunu, nasıl maçlar kazanılmasını biliyoruz. Şampiyonluğa ulaşana dek de bunu yaparak savaşmaya devam edeceğiz. Fizik olarak geliştiğimiz söyleyebilirim. Belçika'da daha çok forma giydiğim için bu durum ritmimi yakalamamı sağladı ve buraya hazır geldim" diye konuştu.

"İDOLÜM DROGBA"

Kendisine Didier Drogba'yı idol aldığını söyleyen Larin, "Benim futbol futboldaki örnek aldığım isim Drogba. Çocukken nasıl oynadığını izledim" dedi.

"SERGEN YALÇIN BANA SAHADA ÖZGÜRLÜK VERDİ"

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan da övgüyle bahseden, 26 yaşındaki futbolcu, "Bana özgüven verdi. Sevdiğim için yapmamı sağladı. Saha içinde, sol kanatta ve forvet hattında bana özgürlük verdi. Bana inandı ben de işimi yaptım. Sergen Yalçın'ın kendi tarzı var. Umarım Mourinho ve Klopp'tan daha iyi oynar. Hücum oynuyoruz ve bu durum da bize özgüven veriyor. Sergen Yalçın bize sahada özgürlük tanıyor. En iyi yaptıklarımızı sahada yapmamızı istiyor. Özgüvenden bahsettiğim bu.

"BİRLİKTE SAVAŞIYORUZ"

Saha içinde ve saha dışında iyi bir ortamın olduğunu söyleyen Larin, "Zevk alıyorum saha içinde. Saha dışında da çok mutluyuz ve bu da oyuna yansıyor. Birlikte savaşıyoruz. Milli takımda gruplara çok yaklaşmış durumdayız. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah şampiyon oluruz" diye konuştu.

"ABOUBAKAR BENİ POZİTİF ETKİLİYOR"

Aboubakar ile oynamanın kendi oyununu da iyi etkilediğini söyleyen Larin, "Aboubakar oynadığı zaman beni pozitif anlamda etkiliyor. Onun olmadığı zamanlarda da farklı oyun oluyor. Olması sahada işleri kolaylaştırıyor. Son maçta golün ardından yaptığım hareket maçın bittiği anlamındaydı, umarım ligin bittiği anlamına gelecek hareketi de yaparız" dedi.

"GOL KRALLIĞINDAN ZİYADE ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ"

Süper Lig'de gol krallığından çok şampiyonluğu önemsediğini söyleyen Kanadalı oyuncu, "Umarım gol krallığını elde ederim. Böyle oynamaya devam ettikçe ben de gol fırsatı bulacağım. Benim için gol krallığından ziyade şampiyonluk önemli. Bunun için elimden geleni yapacağım ve gol atmaya devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

"TEK DÜŞÜNCEM ŞAMPİYONLUK"

İsminin transfer gündeminde olmasıyla ilgili Larin, "Bu sezonki performansımdan sonra ilgi olması normal. Tek düşüncem şu anda şampiyonluk. Zamanı gelince transfer konusunda gelişmeler olacaktır ama şu anda şampiyonluğa odaklandık" dedi.

"BENİ SEVENLER İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bir kız çocuğuna kendi isminin verilmesi ile ilgili Larin, "Bu beni iyi hissettirdi. Ben de gençken birçok futbolcunun ismini duyunca onlar gibi olmak isterdim. Birileri benim ismimi çocuklarına verdiği zaman bu durum beni mutlu ediyor, ben de onlar için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Eğer ben bir isim düşünecek olsaydım, bu isim Drogba olurdu" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLAR OLSA FARKLI OLURDU"

Maçların taraftarsız oynanmasıyla ilgili Larin, "Taraftarın olması farklı olurdu. Onlar farkını ortaya koyuyor. Onlarsız oynamanın ne demek olduğunu öğrendik. Taraftarın olduğu maçlarda performansımız olumlu anlamda etkileniyor" şeklinde konuştu.

"ATİBA BANA BABA GİBİ DAVRANIYOR"

Atiba Hutchinson'ın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Larin, "Atiba tabii ki benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Buraya gelmemde yardımcı oldu. Doğru kararı verdiğimi de düşünüyorum. Şampiyon olmayı istiyoruz ve saha dışında da bana baba gibi davranıyor. Hayatımın her alanında etkisi var. Hafta sonunda final maçı gibi olacak. Savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0'lık skorla geçen ve mücadeleye de iyi başlayan takımı için Larin, "Hatay maçındaki başlangıç iyiydi ve her maçta bunu tekrar etmek istiyoruz. Galatasaray maçında da bunu göreceksiniz. Özgüveni yüksek, beraber savaşan bir takım göreceksiniz sahada. Tabii ki çok fazla gol atmak iyi hissettiriyor. Oynadığımız futboldan zevk alıyoruz. Birlikte savaşarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

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