Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaza 09.30 sıralarında D-100 karayolu Harem istikameti Acıbadem Köprüsü altında meydana geldi. İçinde 4 kişi bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Aynı yönde ilerleyen iki otomobile çarptıktan sonra durabilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri de araçta sıkışan iki yaralıyı kısa sürede kurtararak hastaneye sevk etti.





TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI



3 aracın karıştığı kaza nedeniyle Harem istikametine trafik yoğunluğu yaşandı.Yaralıların hastaneye sevk edilmesi ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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