D-100'de TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
D-100 kara yolunun Düzce kesiminde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinin bir süre ulaşıma kapalı kalması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
Giriş: 22.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:21
1
D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyü Taşaltı mevkisinde kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı yöne geçti.
2
Çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı yol kenarında asılı kalırken, otomobil ve TIR'ın dorse kısmı şarampole devrildi.
3