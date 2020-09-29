D-100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

AA

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde 2 otomobil maddi hasarlı kazaya karıştı. Arkadan gelen bir kamyonetin sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak 2 otomobile de çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yolda kayganlaşmayı önlemek için kumlama çalışması yaptı.