D-100'ü kilitleyen araç yangını
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki araçta yangın çıkması nedeniyle kapanan D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.
Esenyurt'tan da geçen D-100 kara yolu Edirne istikametine seyreden, Azerbaycan uyruklu Hakim S. idaresindeki cipin motorundan aniden dumanlar yükselmeye başladı.
Bunun üzerine sürücü aracı durdurup aşağı indi.
Cipi kontrol eden sürücü, motorun alev almasının ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ana yolda çıkan yangın dolayısıyla Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı, çalışmalar sırasında yan yoldan sağlandı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araç yoldan çekildi.
Ekiplerce asfalt temizleme çalışmasını tamamlamasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.