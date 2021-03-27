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D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolunda heyelan meydana geldi. Büyük çapta çökme oluşan karayolu, trafiğe kapatıldı.

D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
DHA

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D- 655 yolu, Çiçekpınar mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Çökme sonrası yol, her iki yönlü trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri Boğaziçi beldesi ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi. İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya- Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak- Ereğli yoluna yönlendirildi.

Düzce Valiliği´nden yapılan açıklamada ise "D- 655 Akçakoca- Düzce devlet yolunda heyelan nedeniyle yol çökme meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır.

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