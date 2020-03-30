D300 kara yolu Ankara-İzmir güzergahında koronavirüs denetimi - UŞAK

AA

Ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapan polis ekipleri, vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiğini sordu.Afyonkarahisar'dan Uşağa gelen Sami Akyol, uygulamaları iyi ve yerinde bulduğunu belirterek, "Millet olarak sağduyulu olup kurallara uyarsak bu illetten en kısa sürede Allah'ın izniyle kurtulacağımızı düşünüyorum." dedi.Sağlık sektöründe çalıştığını ve işi gereği sürekli Ege Bölgesi'ni gezdiğini anlatan Mahmut Zorpuzan da "Polis ekiplerimiz çok iyi önlemler almışlar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. İşim gereği Ege Bölgesi'ni dolaşıyorum bütün illerimiz bu şekilde kontroller var. Koronavirüsten korunmak için bu şekilde mücadele edeceğiz. Ben de elimden geldiğimce dikkat ediyorum" diye konuştu.