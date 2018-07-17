Daegu - Pohang Steelers maçı öncesi rakamlar

Daegu ve Pohang Steelers, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Daegu 14 puanla 11. sırada, Pohang Steelers 20 puanla 9. sırada bulunuyor. Daegu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pohang Steelers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 480 kodlu maçı oynayanlar; Daegu galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Pohang Steelers galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Daegu son haftadaki Chunnam Dragons müsabasında 1-4 kazandı.

Pohang Steelers, Suwon Blue Wings karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Daegu, 7 gol attı ve 16 gol yedi.

Pohang Steelers, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pohang Steelers 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.