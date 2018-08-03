Daejeon Citizen - Gwangju maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Daejeon Citizen, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Gwangju takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Daejeon Citizen 22 puanla 9. sırada, Gwangju 31 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Daejeon Citizen, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gwangju, son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 242 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daejeon Citizen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Gwangju sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Daejeon Citizen son hafta oynanan Seoul E-Land maçında 1-0 yenildi.

Gwangju ise Seongnam karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Daejeon Citizen, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 15 gol yedi.

Gwangju, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gwangju, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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