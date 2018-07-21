Daejeon Citizen - Seongnam rakamlar

Daejeon Citizen ve Seongnam, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Daejeon Citizen 22 puanla 8. sırada, Seongnam 36 puanla 1. sırada bulunuyor. Daejeon Citizen son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Seongnam, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 348 kodlu maçı oynayanlar; Daejeon Citizen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seongnam galibiyet oranı 0.00.

Daejeon Citizen önceki hafta Korean Police mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Seongnam ise Anyang karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Daejeon Citizen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Daejeon Citizen, kendi sahasında 9 gol attı, 14 gol yedi.

Seongnam ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Seongnam, 19 gol atarken 14 gol yedi.

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