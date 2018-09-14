Daejeon Citizen - Seoul E-Land rakamlar

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Daejeon Citizen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Seoul E-Land takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Daejeon Citizen 39 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Seoul E-Land 30 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Daejeon Citizen, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Seoul E-Land son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 299. İddaa'da Daejeon Citizen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Seoul E-Land kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Daejeon Citizen son haftadaki Busan I Park müsabasında 1-2 kazandı.

Seoul E-Land, Suwon City karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Daejeon Citizen, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 16 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 13 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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