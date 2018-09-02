Daejeon Citizen - Suwon City maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Daejeon Citizen, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Suwon City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. 33 puanlı Daejeon Citizen 6. sırada bulunuyor, Suwon City 36 puana sahip ve 5. sırada. Daejeon Citizen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Suwon City, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 782 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Daejeon Citizen kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Suwon City sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Daejeon Citizen önceki hafta Ansan Greeners mücadelesinde 1-0 kazandı.

Suwon City ise Busan I Park karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Daejeon Citizen, 11 gol attı ve 16 gol yedi.

Suwon City, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon City 9 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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