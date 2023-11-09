Dağ bayır gezerek boş arazilere meyve fidanı dikiyorlar

Babasının vasiyetiyle küçük yaşlarda fidan dikmeye başlayan Göçer emekli olduktan sonra kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla onlarca kişiye doğa sevgisini aşılıyor. Kurda kuşa, doğadaki tüm canlılara faydalı olmak için babasının vasiyetiyle yola çıkan Göçer, yeşile olan sevgisini hayatının bir parçası haline getirerek mahalle mahalle, köy köy gezip boş arazilere meyve fidanı dikiyor. Göçer, içilebilir suyun, verimli toprakların azaldığını, bunların korunması için ağaçların önemli olduğunu söyledi. İklim krizine karşı fidan dikimini son yıllarda artırdığını anlatan Göçer, yürüyüş grupları kurduğunu, katılan kişilerle fidan diktiklerini, bu yüzden kendisine "Ağaç Dede" denildiğini dile getirdi. "Sanki bugün ilk fidanımı dikmiş gibiyim." diyen Göçer dikmeye vesile olduğu fidan sayısının yüz binleri geçtiğini ifade etti.

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"MEYVE FİDANI ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNİ KALKINDIRIR"

Meyve fidanlarını toprakla buluşturduğunu belirten Göçer şunları kaydetti:

"Köylerde köy meyvelikleri, köy ormanları kuruyorum. Kayseri'de 18 köyde çalışmam var. Şöyle düşünüyorum, köylerde köylünün bağı, bahçesi, kapı önü boş duruyor. Eğer biz buraları imece usulü, meyve fidanlarıyla doldurursak köylüyü hareketlendirmiş oluruz. Muhtarları, köy kalkınma derneklerini hareketlendirmiş oluruz. 80 milyon nüfusumuz var, her aile ferdi adına, 10 fidan dikilse 800 milyon meyve fidanı eder. Bu kadar meyve fidanı ülkemizin ekonomisini kalkındırır."

Göçer, fidan dikimini gönüllü gruplarla yaptığını sporcular, yürüyüş grupları, dernekler ve dünya şampiyonu olmuş sporcuların da etkinliklere katıldığını vurguladı. Emekli maaşı ile özel antrenörlükten elde ettiği geliri doğaya harcadığına değinen Göçer son dönemlerde belediyelerin de kendisine destek verdiğini söyledi.