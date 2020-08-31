Dağa kaçırılan oğulları için

AA

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuştu. Hacire Akar'ın oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğer ailelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılan ailelerin sayısı günden güne artarak 150'ye yükseldi. Oturma eylemine katılan 15 ailenin çocuğuna kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

İstanbul'da oturan Bingöl ailesi de 2014 yılında 14 yaşındayken HDP aracılığıyla kandırılıp dağa gönderilen çocukları Tuncay'a kavuşmak ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan eyleme katıldı.

Anne Fatma Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce HDP aracılığıyla kaçırılan oğlundan hiçbir haber alamadığını söyledi.

Çocukları için ayakta kalmayı çabaladığını anlatan anne Bingöl, "Altı senedir yaşamıyorum. 4 çocuğum var. Onlar için ayakta kalmaya çabalıyorum. Çocuklarım olmasaydı kendime zarar verebilirdim. Çocuklarımın arasına hiçbir ayrım koymadım, hepsini çok seviyorum. Tuncay'a diyorum ki hiç mi beni düşünmüyorsun? Onun parmağına diken batsaydı, benim ciğerim parçalanıyordu. 6 senedir neler çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Tuncay oğlum onlara inanma. Onlar sizi sadece dağa öldürmek için götürmüşler. Sizi devlete karşı kullanıyorlar. Kendinizi öldürtmeyin, devletinize sarılın." diye konuştu.

- "Bu bir yıl bizim için çok büyük bir umut oldu"

Oğlunun polis olmayı istediğini ve okumayı çok sevdiğini anlatan Fatma Bingöl, 14 yaşındaki çocukların dağa götürülüp öldürtüldüğünü, çocuğunun kimseye zarar vermesini istemediğini dile getirdi.

Evladı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturan ve evladını terör örgütüne katılmaktan kurtaran Hacire Akar'ı haberlerde gördükten sonra oturma eylemine katılmaya karar verdiklerini anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"Bu bir yıl bizim için çok büyük bir umut oldu. Bizim için bir fırsat oldu. İlk çocuğum gittiği zaman HDP'nin Arnavutköy'deki binası önüne gidecektim, orada eylem yapacaktım, bırakmadılar. 'Sizin çocuklarınızı öldürecekler.' dediler. Ben o yüzden gitmedim. Hacire Anne'yi gördüm orada. Allah razı olsun ondan. Gitmeye karar verdim. Biz sadece evlatlarımız için gitmedik. Binlerce insan bizi ziyarete geldi. Hepsi bizimle gurur duyduğunu ve destek olduklarını söylediler. Allah onlardan razı olsun. Dediler ki, 'Siz sadece kendi çocuklarınız için değil, bizim çocuklarımız için de oturuyorsunuz.' dediler. Bu bizim için çok büyük bir gururdur ve şereftir."

- "Ben çocuğumu yaşatmak için dünyaya getirdim. Ölmesi için değil"

HDP'nin iki yüzlü bir politika izlediğini ve terör örgütü PKK'ya destek verdiğini savunan anne Akar, şunları kaydetti:

"HDP insanları kandırıyor. Çoluk çocuk ailelerin yuvasına ateş koyuyorlar. Diyorlar ki, 'Sizin davanız için gittik.' Kardeşim benim davamı ben savunurum. Sen benim davamı savunamazsın. Benim çocuğumu götürüp dağda öldürtüyorsun. Ama benim davamı savunmuyorsun. Benim çocuğumun hakkına giriyorsun. Ben 44 yaşındayım. Türkiye'de yaşıyorum. Kimseden zarar görmedim. Devletim bana ne yapmış? Devletim bize sahip çıkıyor, bize destek veriyor. Biz devlete niye zarar verelim? Bizim devletle ne sorunumuz var? Sen bize zarar veriyorsun. Sen Kürt'ü yakıyorsun. Kürt'ün davasını savunmuyorsun. Huzur bırakmıyorsun. Aile bırakmıyorsun. Kimse senin peşinden artık gelmez. Herkes uyandı. Böyle bir hak savunma var mı? Benim çocuğumu götürüp dağda öldürüyor. Çocuğum senin yüzünden ölüyor. Ben çocuğumu yaşatmak için dünyaya getirdim. Ölmesi için değil."

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulunan anne Bingöl, "Eğer beni seviyorsa annelik hakkım varsa, onlara güvenmeyecek. Onları bırakıp gelecek. Bir yıldır biz evimizde oturamadık. Evimizde bir lokma ekmek yemedik. Niye? Biz çocuğumuzun peşindeyiz. Peşini bırakmayacağız. Gelsin, ben onu çok özledim. Benim yüreğim, ciğerim parçalanıyor. Benim 6 senedir ne gecem var gündüzüm. Kimse bilmiyor neler çektiğimi. Artık ne yapacağımı bilemiyorum. 6 senedir ne suçum var? Çocuğumu göremiyorum. 6 yıldır bir resmini göremedim, sesini duyamadım. Biz bunu hak edecek ne yaptık bunlara? Bize böyle acı çektiriyorlar." ifadelerini kullandı.

- Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz

Baba Şevket Bingöl de oğlunun bir arkadaşının, HDP aracılığıyla kaçırıldıklarını kendisine anlattığını ve savcılığa da ifade verdiğini söyledi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne Hacire Akar'ı gördükten sonra evlatları için oturma eylemine katılmaya karar verdiklerini anlatan Şevket Bingöl, şunları kaydetti:

"6 senedir çocuğumuzu arıyoruz. Evde huzurumuz kalmadı. 6 yıldır evimizde bayram yapmadık. HDP'den bize açıklama yapmasını istiyoruz. 'Çocuğumuzu siz götürdünüz' diyoruz. Bize hiçbir açıklama yapmıyorlar. Biz bir senedir kapılarında oturuyoruz. Neden bize bir açıklama yapmıyorlar? Biz onlardan bir şey istemiyoruz. Biz sadece onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Bize bir açıklama yapın diyoruz. Açıklama yerine bizi tehdit ediyorlar. HDP aracılığıyla bu çocuklar gitti dağa. PKK dağdan gelip bizim çocuklarımızı götürmedi. PKK, Kürtlerin malına, canına zarar veriyor. Kürtlere işkence ediyor. Kürtlerde huzur bırakmadılar."

HDP'nin terör örgütüne çocuklarını bırakması için çağrı yapması halinde HDP önündeki eylemlerine son vereceklerinin altını çizen Bingöl, "Madem ki 'Biz Kürtlerin temsilcisiyiz.' diyorlar. Gelip sadece iki kelime söylesinler 'PKK seni kınıyorum. Bu insanların çocuklarını senden istiyorum.' desinler. Ben orayı bırakıp geleceğim. Biz orada 150 aile otuyoruz. Bu aileler çocuklarımız gelinceye kadar 10 sene de geçse kesinlikle oradan kalkmayacığız." diye konuştu.

- "Çocuklar 'HDP aracılığıyla gittik' diyor"

Ailelerin evlat nöbetine başlamasının ardından, oturma eylemi yapan 15 ailenin çocuklarına kavuşma sevincini yaşadığını aktaran Bingöl, şöyle konuştu:

"Biz gelen çocuklarla konuştuk. Çocuklar diyor ki, 'Biz HDP aracılığıyla gittik.' Çocuğumun yanından gelen var. O da 'HDP bizi buradan kandırıp götürdü.' diyor. Tuncay'ın asker ve polis olma hayali vardı. Hem çocuğumuzun hayallerini hem bizim hayallerimizi hem bizim dünyamızı hem de çocuklarımızın dünyasını yıktılar. Kardeşleri çocuklarının resmini görünce dayanamıyor. Gece oluyor, sabaha kadar uyuyamıyorum."

Oturma eylemine başladıktan sonra kendilerine destek olan herkese teşekkür eden baba Bingöl, "Bize destek veren herkesten Allah razı olsun. O gelmeyen ailelere diyorum ki siz de gelin, çocuklarınızı arayın, korkmayın. Aileleri tehdit ediyorlar. Nereye kadar tehdit edecekler? Zaten ölmüşüz." ifadelerini kullandı.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulunan baba Bingöl, sözlerini, "Oğlum beni duyuyorsan, Türk askerine ve polisine teslim ol. Orada sizi kandırıyorlar, 'İşkence ve ceza var. Ailenizi öldüreceğiz' diyorlar. Yalan söylüyorlar, sizi korkutuyorlar. Korkmayın, onlara inanmayın. Gel Türkiye Cumhuriyeti'nin şefkatli kollarına teslim ol. 15 kişi geldi ailelerine teslim ettiler. Bizi duyan bütün çocuklara sesleniyorum. Herkes gelsin teslim olsun." diye tamamladı.