Dağcıların 4 gün süren zorlu Ağrı Dağı tırmanışı adım adım görüntülendi

Aynı şekilde hizmetlerimizi ikinci kamp alanında da sürdürüyoruz. Misafirlerimizi memnun etmek için ekibimizle elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yoğunluk hem bizi hem de buraya gelenleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Bakı Çetinkaya ise Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak ve Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'na çıkmak için bölgeye geldiklerini anlattı.

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Tırmanışı zorlu olduğunu ancak zirveye ulaştıktan sonra herkesin çok mutlu olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Zor ve yorucuydu çünkü gece yarısı yürüyüşe geçtik ve çok soğuk bir hava vardı. Yukarı doğru çıktıkça buzullarda rüzgarlara maruz kaldık. Zor nefes alıyorduk. En son zirveyi yaptık ve bu bizim bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.